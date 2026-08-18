Teatro Nacional suma retrato de Edith Grøn a su patrimonio artístico
El Teatro Nacional Rubén Darío recibió oficialmente este martes la donación de una obra pictórica al óleo que retrata a la emblemática escultora Edith Grøn durante un acto protocolario celebrado en el Salón Lobby de la institución cultural.
La pintura fue entregada por Ivonne Grøn, tía de Guillermo Grøn —único sobrino de la maestra Grøn —, y fue recibida por el Ministro Director del Teatro, Ramón Rodríguez, junto al Subdirector Salvador Espinoza.
El retrato fue elaborado por el pintor Patricio Marín y la ceremonia contó con la presencia de artistas, amistades e integrantes de la comunidad cultural.
Con la incorporación de este lienzo, el principal escenario del país enriquece su patrimonio artístico y continúa fortaleciendo su colección de obras de arte en reconocimiento a las grandes figuras de la plástica nacional.