Teatro Nacional suma retrato de Edith Grøn a su patrimonio artístico

El Teatro Nacional Rubén Darío recibió oficialmente este martes la donación de una obra pictórica al óleo que retrata a la emblemática escultora Edith Grøn durante un acto protocolario celebrado en el Salón Lobby de la institución cultural.

Teatro Nacional recibe donación de retrato en homenaje a la escultora Edith Grøn

La pintura fue entregada por Ivonne Grøn, tía de Guillermo Grøn —único sobrino de la maestra Grøn —, y fue recibida por el Ministro Director del Teatro, Ramón Rodríguez, junto al Subdirector Salvador Espinoza.

El retrato fue elaborado por el pintor Patricio Marín y la ceremonia contó con la presencia de artistas, amistades e integrantes de la comunidad cultural.

Con la incorporación de este lienzo, el principal escenario del país enriquece su patrimonio artístico y continúa fortaleciendo su colección de obras de arte en reconocimiento a las grandes figuras de la plástica nacional.



