Ceniza del Telica cae en Posoltega tras explosión de gases y cenizas

El volcán Telica registró una importante explosión de gases y cenizas a las 12:05 de la madrugada de este miércoles, acompañada de pulsos continuos que se dispersaron rápidamente en dirección noroeste y la expulsión de fragmentos balísticos en un radio de 100 metros desde el borde del cráter.

Registran explosión de gases y cenizas en el Volcán Telica

Un informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) señala que es probable que este tipo de actividad continúe presentándose de forma esporádica durante las próximas horas o días.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron la prohibición estricta de acercarse a menos de un kilómetro de distancia del cráter para prevenir incidentes.

Producto de las emisiones, se reportó caída de ceniza en el municipio de Posoltega, afectando sectores y comunidades como Peguero, Carlos Huete, Bello Amanecer, Bethesda, Virgen Nueva, Virgen Vieja, Santa María, Posoltegüita, Fran Meller, Nueva España, Valle Las Mayorga y El Tanque.

Integrantes del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (COMUPRED) mantienen un monitoreo permanente en la zona para garantizar la seguridad de los pobladores.

