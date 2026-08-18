Este fin de semana será la entraga de apartamentos Nuevas Victorias en Managua

El Gobierno de Nicaragua realizará este fin de semana, la entrega del proyecto residencial de apartamentos Nuevas Victorias, con el objetivo de continuar facilitando el acceso a soluciones habitacionales para las familias del país.

La Copresidenta Rosario Murillo, indicó que la jornada de entrega para los beneficiarios se desarrollará en las cercanías del Estadio Stanley Cayasso.

Asimismo, la Copresidenta destacó la ejecución de diversos programas sociales en el sector inmobiliario y anunció que durante este mismo fin de semana se llevará a cabo la Feria de la Vivienda.