Nicaragua reduce 33.3% la mortalidad materna y baja a 8 casos en 2026

Nicaragua registra un importante avance en materia de salud pública al reducir en un 33.3% los índices de mortalidad materna en lo que va del año, al pasar de 12 fallecimientos registrados en el periodo de 2025 a 8 en el presente año 2026.

Las autoridades destacaron que este logro responde a la consolidación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, el cual garantiza acompañamiento integral a las mujeres desde el inicio del embarazo hasta las etapas de parto y puerperio.

Asimismo, resaltaron el impacto positivo del trabajo conjunto entre los equipos médicos, la Red Comunitaria y las familias, sumado a la capacitación constante del personal de salud y al acceso ampliado a atención especializada en todo el territorio nacional.