Más de 50 mil estudiantes inician II semestre técnico en Nicaragua

Con el protagonismo en festivales, presentaciones artísticas y actividades dedicadas a Julio Victorioso 47/19, más de 50 mil estudiantes iniciaron el II semestre de formación técnica en 74 centros tecnológicos a nivel nacional.

Tecnológico Nacional comienza II Semestre con más de 50 mil estudiantes

El docente Elio Vásquez, coordinador académico del Centro Tecnológico “Muchachos Horizonte Valientes”, destacó que esta apertura marca una etapa clave para miles de jóvenes, que avanzan hacia la culminación de sus estudios, y otros se integran por primera vez, a la educación técnica.

La joven Eymi Seas, alumna del Técnico General en Aduana, manifestó su alegría, por retomar sus estudios y continuar fortaleciendo sus conocimientos.

Miles de estudiantes concluirán en el mes de diciembre, las carreras de su preferencia, dirigidas al sector servicio, agroindustrial, manufacturero, y programas bilingües.

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