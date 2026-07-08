Más de 3 mil docentes de INATEC se capacitan antes del 13 de julio

Como parte de las acciones para continuar mejorando la calidad de la educación técnica, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) realizó un encuentro nacional de docentes en el que participaron más de 3 mil 200 maestras y maestros de 74 centros tecnológicos del país, tanto de manera presencial y virtual.

INATEC fortalece capacidades de sus docentes previo al segundo semestre 2026

Loyda Barreda, directora general de INATEC, dijo que este encuentro permite actualizar permanentemente a los docentes y fortalecer la oferta académica de la institución, la cual cuenta actualmente con 79 carreras técnicas diseñadas para responder a las necesidades de los sectores productivos.

La jornada en saludo al 47/19 estuvo orientada al intercambio de experiencias, metodologías y herramientas didácticas, que contribuyan a fortalecer el proceso de enseñanza, incluyendo, el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, como recursos para la formación de los estudiantes.

Esta reunión docente es la antesala, para el inicio del segundo semestre académico, programado para el 13 de julio, cuando miles de estudiantes retornarán a las aulas de los centros tecnológicos, donde se imparten, cursos vinculados a los sectores agropecuario, comercio, industria, construcción, hotelería y turismo.