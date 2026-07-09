90 profesionales del turismo se gradúan en Centro Tecnológico Amanda Aguilar

Por Jonathan Morales
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En celebración del «Julio Victorioso», el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo “Amanda Aguilar” celebró su vigésima quinta promoción, graduando a 90 nuevos técnicos profesionales en seis carreras clave para el sector turístico y hotelero nacional.

90 técnicos en turismo se gradúan en centro Amanda Aguilar
90 técnicos en turismo se gradúan en centro Amanda Aguilar

Los jóvenes, procedentes de diferentes puntos del país, completaron planes de estudio de entre uno y dos años en especialidades como Cocina y Gastronomía; Pastelería y Panadería; Servicio de Restaurante, Bar y Cafetería; Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras; y Atención al Cliente y Recepción Hotelera.

El director del centro, Eloy Morales, destacó que este talento joven está altamente capacitado para integrarse al sector productivo y dinamizar la economía, gracias al modelo de educación técnica integral, gratuita y de calidad que impulsa el Gobierno.

Varios de los egresados compartieron que la formación ya les ha permitido emprender con negocios propios o insertarse al mercado laboral a través de sus prácticas profesionales.

Actualmente, este centro tecnológico del INATEC atiende una matrícula de más de 570 protagonistas en carreras técnicas y a más de 2,000 en cursos de capacitación corta, y se anunció que un nuevo grupo de jóvenes se graduará el próximo mes de diciembre.

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