90 profesionales del turismo se gradúan en Centro Tecnológico Amanda Aguilar

En celebración del «Julio Victorioso», el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo “Amanda Aguilar” celebró su vigésima quinta promoción, graduando a 90 nuevos técnicos profesionales en seis carreras clave para el sector turístico y hotelero nacional.

90 técnicos en turismo se gradúan en centro Amanda Aguilar

Los jóvenes, procedentes de diferentes puntos del país, completaron planes de estudio de entre uno y dos años en especialidades como Cocina y Gastronomía; Pastelería y Panadería; Servicio de Restaurante, Bar y Cafetería; Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras; y Atención al Cliente y Recepción Hotelera.

El director del centro, Eloy Morales, destacó que este talento joven está altamente capacitado para integrarse al sector productivo y dinamizar la economía, gracias al modelo de educación técnica integral, gratuita y de calidad que impulsa el Gobierno.

Varios de los egresados compartieron que la formación ya les ha permitido emprender con negocios propios o insertarse al mercado laboral a través de sus prácticas profesionales.

Actualmente, este centro tecnológico del INATEC atiende una matrícula de más de 570 protagonistas en carreras técnicas y a más de 2,000 en cursos de capacitación corta, y se anunció que un nuevo grupo de jóvenes se graduará el próximo mes de diciembre.