Teatro Nacional abre la II Temporada Lírica con La Bohème en Managua
En la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, a partir de las 7 de la noche, este viernes comienza la II Temporada Lírica INCANTO 2026, con la participación de artistas del Instituto del Canto Lírico INCANTO: la Schola Cantorum, la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y la Camerata Bach.
La II Temporada Lírica INCANTO 2026, comienza con la presentación La Bohème, una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini, relata a jóvenes bohemios, que viven en el Barrio Latino de París en la década de 1840.
Durante todo el mes de agosto, también presentarán las obras: Le Villi, el 14 de agosto, Tosca, el 21 de agosto y concluirá con Turandot el 28 de agosto.
La dirección musical estará a cargo de Nelson Gutiérrez, Gabriel Chorens y Juan Mena Nicolás, mientras que la dirección escénica será responsabilidad del tenor Juan Manuel Mena y la soprano Elisa Picado.
La producción también reúne el trabajo de Henry Avilés en maquillaje, Donaldo Aguirre en escenografía y Xiomara Argeñal junto a Nicaragua Diseña en el vestuario, consolidando una propuesta cultural que busca acercar la ópera al público nicaragüense.