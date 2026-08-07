Teatro Nacional abre la II Temporada Lírica con La Bohème en Managua

En la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, a partir de las 7 de la noche, este viernes comienza la II Temporada Lírica INCANTO 2026, con la participación de artistas del Instituto del Canto Lírico INCANTO: la Schola Cantorum, la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y la Camerata Bach.

Inicia la II Temporada Lírica 2026 con la Ópera La Bohéme

La II Temporada Lírica INCANTO 2026, comienza con la presentación La Bohème, una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini, relata a jóvenes bohemios, que viven en el Barrio Latino de París en la década de 1840.

Durante todo el mes de agosto, también presentarán las obras: Le Villi, el 14 de agosto, Tosca, el 21 de agosto y concluirá con Turandot el 28 de agosto.

La dirección musical estará a cargo de Nelson Gutiérrez, Gabriel Chorens y Juan Mena Nicolás, mientras que la dirección escénica será responsabilidad del tenor Juan Manuel Mena y la soprano Elisa Picado.

La producción también reúne el trabajo de Henry Avilés en maquillaje, Donaldo Aguirre en escenografía y Xiomara Argeñal junto a Nicaragua Diseña en el vestuario, consolidando una propuesta cultural que busca acercar la ópera al público nicaragüense.

