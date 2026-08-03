Onda Tropical 25 traerá lluvias y calor a Nicaragua esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a través del especialista Manuel Prado, dio a conocer las condiciones meteorológicas que predominarán durante los próximos siete días en el país, destacando el monitoreo de dos ondas tropicales, temperaturas calurosas asociadas al período canicular y vientos moderados en las zonas costeras.

INETER pronostica ingreso de Onda Tropical 25 para esta semana

Durante su informe, el experto detalló que la onda tropical número 24 se desplaza hacia el Océano Pacífico, pudiendo generar lluvias remanentes en la zona de El Viejo, Somotillo y las costas de Chinandega.

Asimismo, anunció que se prevé el ingreso de la onda tropical número 25 entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, la cual provocará precipitaciones de débiles a moderadas en las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur, extendiéndose al Triángulo Minero, San José de Bocay y Wiwilí.

Para la región del Pacífico, se esperan lloviznas aisladas y chubascos en el Istmo de Rivas, la Isla de Ometepe y el occidente del país.

En cuanto al comportamiento térmico, Prado reportó que en el mes anterior las estaciones meteorológicas de León, Rivas y San Isidro superaron sus récords históricos de temperatura para un mes de agosto.

No obstante, para la presente semana se pronostican valores máximos de entre 34 y 36 grados en el Pacífico y Managua, y de 28 a 34 grados en el resto del territorio nacional, condicionados por la canícula que se mantendrá activa hasta finales de agosto.

Finalmente, advirtió sobre la presencia de vientos moderados y oleajes de hasta dos metros en el Caribe Sur y Rivas, por lo que recomendó precaución a las embarcaciones pequeñas y menores al momento de zarpar.

