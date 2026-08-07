Simposio en Managua impulsa lactancia materna y mejora atención neonatal

Especialistas de las diferentes unidades de salud, participan en el Simposio de Lactancia Materna «Nutrición, Salud y Vínculo Familiar», que se desarrolla en el hospital Fernando Vélez Paiz en Managua.

Managua sede de Simposio de Lactancia Materna

La doctora Nieves Sánchez, pediatra neonatóloga del hospital Bertha Calderón, expuso que a nivel mundial, únicamente el 48% de los bebés reciben adecuadamente la Leche Materna, debido a problemas de salud de la mamá, por el fallecimiento de la madre y desigualdades laborales, entre otros aspectos sociales y económicos

Durante el Simposio de Lactancia Materna, los galenos nicaragüenses, profundizarán sobre: lls efectos de la leche materna en el crecimiento del bebé prematuro, la correlación de la composición de la leche según los nutrientes de la alimentación de la madre.

Además, prácticas perinatales hospitalarias que favorecen la duración de la Lactancia Materna exclusiva, implicaciones del uso de antibióticos pre y posnatal en microbiota de la leche materna.

En este encuentro como parte de la clausura de la Semana de la Leche Materna, proyecta mejorar en la atención a madre y recién nacidos, participan especialistas de Bilwi-Puerto Cabezas, Madriz, León, Chinandega y Managua.

