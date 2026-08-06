MARENA e INE refuerzan fiscalización ambiental en Managua

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, y en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), llevó a cabo el taller interinstitucional titulado «Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y la Articulación Operativa para la Fiscalización de los Subsectores de Electricidad e Hidrocarburos».

Realizan taller para fortalecer fiscalización ambiental en sectores de electricidad e hidrocarburos

El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la coordinación operativa entre ambas instituciones.

Esta iniciativa busca optimizar los procesos de fiscalización, seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a las actividades eléctricas y de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Durante la jornada de trabajo, en la que participaron 73 especialistas y técnicos pertenecientes a las delegaciones territoriales de MARENA, se abordaron temas clave enfocados en la prevención de la contaminación por hidrocarburos y los procedimientos de remediación ambiental.

La actividad facilitó el intercambio de conocimientos, experiencias y la unificación de criterios técnicos para la protección de los recursos naturales del país.

