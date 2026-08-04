Invur anuncia la Octava Feria Nacional de la Vivienda para el 29 y 30 de agosto

El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), afianza los preparativos para la realización de la Octava Feria Nacional de la Vivienda, programada para los días sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones Olof Palme.

El evento, que atenderá al público en un horario de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas para las familias nicaragüenses y promover el desarrollo urbano en el país.

La feria contará con la participación de más de 60 expositores y actores del sector, incluyendo desarrolladores urbanísticos, empresas constructoras, proveedores de materiales y equipos.

Asimismo, participarán la banca nacional, universidades e instituciones gubernamentales, integrando en un solo espacio la oferta de proyectos residenciales, opciones de financiamiento y asesoría directa.