Managua refuerza fumigación contra el dengue ante 122 casos en Nicaragua

Nuestro país refuerza las acciones preventivas para contener el dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito, mediante jornadas de fumigación, eliminación de criaderos y aplicación de larvicida en los barrios y comunidad de Nicaragua.

Nicaragua intensifica acciones contra el dengue

La doctora Kenia Galeano, en representación del Centro de Salud Villa Libertad, explicó que las acciones, incluyen, la aplicación de larvicida natural en recipientes con agua, fumigación y destrucción de criaderos, con el propósito de combatir al mosquito, tanto en su etapa larvaria como adulta.

La especialista, llamó a las familias a acudir a la unidad de salud más cercana, ante la aparición de fiebre y evitar la automedicación, debido a que los pacientes febriles son valorados y permanecen bajo observación según su evolución, además de recibir hidratación, reposo, vigilancia y tratamiento.

En el barrio América #1, de Managua, brigadas del Ministerio de Salud realizaron una jornada casa a casa, que permitió atender a mil 865 viviendas, distribuidas en 66 manzanas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualizado al 3 de agosto, Centroamérica registra un incremento de casos de dengue. Guatemala encabeza la región con 15 mil 679 casos, seguido de Honduras con 5 mil 543, Panamá con 4 mil 217, El Salvador con 2 mil 723, Costa Rica con 2 mil 194 y Belice con 315.

En este contexto, Nicaragua acumula 122 casos diagnosticados, 38 más que la semana anterior, manteniéndose como el país de Centroamérica con la cifra más baja de contagios reportados.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a las familias a eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener limpios patios y viviendas.

