Alcadesa Reyna Rueda expone en Moscú plan de Managua 2040 para transporte sostenible

La alcaldesa de Managua Reyna Rueda representa a Nicaragua del 2 al 6 de agosto de 2026 en la V Cumbre Internacional de Transporte que se celebra en Moscú, Federación de Rusia.

La alcaldesa de Managua Reyna Rueda

El encuentro reúne a más de 140 representantes de 41 ciudades del mundo con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en desarrollo industrial, movilidad urbana e integración de tecnologías avanzadas.

Durante la sesión plenaria «Estrategias de Desarrollo de los Sistemas de Transporte», Rueda expuso la situación actual del sector transporte en el país, destacando los avances impulsados por el Gobierno central y las proyecciones para modernizar la infraestructura vial.

En su intervención, la edil presentó la visión estratégica de Managua hacia el año 2040, centrada en consolidar un sistema de movilidad accesible, seguro, eficiente y sostenible para las familias nicaragüenses.

Alcaldesa de Managua participa en la V Cumbre Internacional de Transporte en Moscú

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, destacó en el acto inaugural los lazos de cooperación con la capital nicaragüense y ratificó la disposición de la Federación de Rusia de seguir compartiendo experiencias en innovación tecnológica y transporte urbano.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación capitalina participa además en mesas redondas enfocadas en los servicios modernos de pasajeros y el desarrollo del transporte en las megalópolis actuales.

