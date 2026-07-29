Centro Nora Astorga abre taller internacional de radiocirugía en Managua

En el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, se desarrolla el Primer Taller Internacional de Radiocirugía, un encuentro que reúne a especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades para el tratamiento de pacientes con cáncer y otras enfermedades.

Nicaragua desarrolla Primer Taller Internacional de Radiocirugía

El doctor Francisco López Tenorio, radioterapeuta y oncólogo, explicó que la capacitación tiene un componente teórico y práctico, con la aplicación de técnicas de radiocirugía para el tratamiento de tumores cerebrales, tanto malignos como benignos.

Durante el taller también se abordan procedimientos para atender malformaciones arteriovenosas, neuralgia del trigémino y otras patologías que pueden ser tratadas mediante técnicas avanzadas de radioterapia.

En la jornada participan especialistas mexicanos en radiorocirugía y neurocirugía, quienes comparten sus experiencias y conocimientos con profesionales de la salud de Nicaragua.

El doctor López destacó además el fortalecimiento tecnológico del Centro Nacional de Radioterapia, que actualmente cuenta con tres aceleradores lineales de última generación y un tomógrafo híbrido, equipos que permiten desarrollar técnicas modernas y más precisas para la atención de pacientes oncológicos.

De acuerdo con el especialista, la incorporación de estas tecnologías ha permitido avanzar de manera significativa en la atención del cáncer en Nicaragua, ampliando las posibilidades de tratamiento para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

En el Centro Nacional de Radioterapia «Nora Astorga», mensualmente se atienden a más de 3 mil pacientes con diferentes edades, y tipos de cáncer.

El Primer Taller Internacional de Radioneurocirugía, representa un nuevo espacio de intercambio científico y formación especializada, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades nacionales para brindar una atención cada vez más avanzada a los pacientes que requieren tratamiento contra el cáncer.

