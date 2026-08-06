Más de 3 mil servidores públicos respaldan reforma constitucional en Nicaragua

Las Alcaldías del Pueblo Presidente reafirmaron este jueves su compromiso con la estabilidad, seguridad y paz de Nicaragua al brindar su respaldo unánime a la Propuesta de Reforma Parcial a la Constitución Política, durante un proceso de consulta nacional en el que participaron más de 3,000 servidores públicos municipales de todo el país.

Alcaldías respaldan propuesta de reforma constitucional en Consulta Nacional

El encuentro, desarrollado de forma presencial y virtual, contó con la representación de las autoridades edilicias de los municipios nicaragüenses, quienes valoraron la iniciativa como una herramienta fundamental para dar continuidad al desarrollo local y social.

Durante la jornada, la Procuraduría para las Municipalidades destacó que esta propuesta de reforma fortalece la institucionalidad del Estado Revolucionario y consolida el marco jurídico nacional, asegurando el respaldo legal para las transformaciones y proyectos que se ejecutan en beneficio de las familias nicaragüenses.



