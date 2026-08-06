Más de 3 mil servidores públicos respaldan reforma constitucional en Nicaragua
Las Alcaldías del Pueblo Presidente reafirmaron este jueves su compromiso con la estabilidad, seguridad y paz de Nicaragua al brindar su respaldo unánime a la Propuesta de Reforma Parcial a la Constitución Política, durante un proceso de consulta nacional en el que participaron más de 3,000 servidores públicos municipales de todo el país.
El encuentro, desarrollado de forma presencial y virtual, contó con la representación de las autoridades edilicias de los municipios nicaragüenses, quienes valoraron la iniciativa como una herramienta fundamental para dar continuidad al desarrollo local y social.
Durante la jornada, la Procuraduría para las Municipalidades destacó que esta propuesta de reforma fortalece la institucionalidad del Estado Revolucionario y consolida el marco jurídico nacional, asegurando el respaldo legal para las transformaciones y proyectos que se ejecutan en beneficio de las familias nicaragüenses.