Delegación de Myanmar recorre atractivos turísticos y productivos de Madriz

El embajador de la República de la Unión de Myanmar, Htun Aung Kuaw, realizó una visita oficial a los municipios de Somoto y Palacagüina, en el departamento de Madriz, para conocer el desarrollo económico, productivo, turístico y cultural de esta zona del norte de Nicaragua.

Embajador de Myanmar visita Somoto y Palacagüina en Madriz

La delegación inició su recorrido en la Alcaldía de Somoto, conocida como la Capital de la Amistad, donde fue recibida por autoridades municipales.

Durante el encuentro, las autoridades locales presentaron los avances alcanzados en materia de desarrollo local y promoción turística.

Como parte de la agenda, el embajador y su comitiva visitaron el Cañón de Somoto, uno de los principales atractivos naturales del país.

Este destino destaca por su belleza paisajística y por su aporte al crecimiento del turismo sostenible en la región norte.

Posteriormente, la delegación recorrió la Empresa Procesadora de Lácteos Froilán, donde conoció el trabajo vinculado al fortalecimiento de la cadena ganadera y la producción de derivados lácteos.

Ese sector representa una actividad clave para la economía del departamento de Madriz.

En Palacagüina, el embajador visitó el beneficio de café de la Cooperativa Exportadora PRODECOOP.

En ese punto se destacó la calidad del café nicaragüense y el esfuerzo de productores organizados para fortalecer las exportaciones y el desarrollo rural.

La agenda también incluyó una visita al parque municipal Miguel Ángel Ortez y Guillén, como parte del intercambio con autoridades y pobladores del municipio.

El recorrido concluyó en el Paseo de la Amistad de Somoto, donde la delegación disfrutó de una presentación de música y bailes folclóricos.

La actividad permitió mostrar parte de la riqueza cultural de Madriz y la hospitalidad de las familias del norte del país.

La comitiva de Myanmar estuvo integrada por el embajador Htun Aung Kuaw; el jefe adjunto y consejero Myat Nyi Nyi Win; y el jefe de Cancillería Hein Bo Bo.

Al finalizar la jornada, el diplomático agradeció a los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, así como a las autoridades regionales, departamentales y municipales, por la hospitalidad y las atenciones recibidas.

La visita reafirma los vínculos de amistad y cooperación entre Nicaragua y Myanmar, mientras abre nuevos espacios para promover el potencial turístico, productivo y cultural del departamento de Madriz.