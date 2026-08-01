Avianca Cargo inaugurará nueva ruta de carga entre Miami y Managua el 9 de agosto

Tras dos años de gestión y planificación, la aerolínea Avianca Cargo concretó la apertura de una nueva ruta de transporte de carga que conectará de manera directa las ciudades de Miami, Florida, Estados Unidos, y Managua, Nicaragua, dio a conocer la comunidad de aviación Spotters Nicaragua.

La nueva frecuencia operativa comercial arrancará oficialmente el próximo domingo 9 de agosto de 2026.

La ruta contará con una frecuencia semanal fija los días domingo y será operada por aeronaves Airbus A330-200F y Airbus A330-300P2F —reconocidas popularmente en el ámbito aeronáutico como las «Butter Machines» debido a la suavidad de sus aterrizajes.

Aunque los horarios exactos de itinerario aún se encuentran en fase final de definición por parte de las autoridades y la aerolínea, se prevé que la llegada de la aeronave a la capital nicaragüense se realice durante el transcurso de la tarde.

La incorporación de esta ruta aérea fortalecerá la capacidad de intercambio comercial y logístico entre ambas naciones.