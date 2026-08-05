Managua recibe hemocentro móvil para impulsar donación de sangre

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, realizó este miércoles la entrega oficial de un Hemocentro Móvil, 70 camillas portátiles y 20 mamparas al Banco Nacional de Sangre.

Entregan Hemocentro Móvil al Banco Nacional de Sangre

Con una inversión total de 3 millones 200 mil córdobas, la entrega de estos equipos está orientada a fortalecer las jornadas de donación voluntaria.

La nueva unidad móvil está equipada con cinco sillones, área para resguardo de unidades de sangre, sala para selección de donantes, toldos de espera y sillas, lo que permitirá realizar captaciones en condiciones más confortables y seguras en barrios, comunidades, universidades y centros de trabajo.

El acto formal fue realizado en la sede del Banco Nacional de Sangre, ubicado en el Reparto Belmonte, en Managua.



