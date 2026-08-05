Managua recibe hemocentro móvil para impulsar donación de sangre

Por Jonathan Morales
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El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, realizó este miércoles la entrega oficial de un Hemocentro Móvil, 70 camillas portátiles y 20 mamparas al Banco Nacional de Sangre.

Entregan Hemocentro Móvil al Banco Nacional de SangreEntregan Hemocentro Móvil al Banco Nacional de Sangre
Entregan Hemocentro Móvil al Banco Nacional de Sangre

Con una inversión total de 3 millones 200 mil córdobas, la entrega de estos equipos está orientada a fortalecer las jornadas de donación voluntaria.

La nueva unidad móvil está equipada con cinco sillones, área para resguardo de unidades de sangre, sala para selección de donantes, toldos de espera y sillas, lo que permitirá realizar captaciones en condiciones más confortables y seguras en barrios, comunidades, universidades y centros de trabajo.

El acto formal fue realizado en la sede del Banco Nacional de Sangre, ubicado en el Reparto Belmonte, en Managua.


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