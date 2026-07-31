Ministerio de la Familia ejecuta jornadas de atención integral y restitución de derechos a nivel nacional

Durante los días 29 y 30 de julio, el Ministerio de la Familia (MIFAM) llevó a cabo intensas jornadas de atención integral, prevención y acompañamiento dirigidas a la niñez, adolescencia, adultos mayores y núcleos familiares.

Las acciones abarcaron el fortalecimiento de la convivencia armoniosa, la promoción de una cultura de paz y la garantía en el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en distintos sectores del país.

En el eje de protección a la niñez y desarrollo de la primera infancia, la institución garantizó el desembolso de 1,372 pensiones alimenticias por un monto superior a los 3 millones 800 mil córdobas, además de concretar 35 conciliaciones familiares en beneficio de 42 menores.

Paralelamente, se dio seguimiento a 26 casos de cobro y sustracción internacional con países como Panamá, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y El Salvador, y se brindó atención integral a 11 mil 238 niños en 274 Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Asimismo, en Jinotega se capacitó a 84 líderes comunitarios sobre el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

En materia de prevención y presencia directa, especialistas del Ministerio de la Familia realizaron visitas de acompañamiento a 86 menores del Programa de Niñez en Riesgo, inspecciones en zonas productivas y vertederos para prevenir el trabajo infantil, y jornadas de sensibilización sobre trata de personas en puestos fronterizos.

A la par, mediante la metodología PARTIDI y las Escuelas de Valores, se atendió a más de 350 jóvenes, padres y madres de familia, mientras que 33 consejerías familiares promovieron la resolución pacífica de conflictos en los hogares.

Finalmente, el programa institucional garantizó la atención a 444 adultos mayores en cinco Casas Club, incluyendo actividades culturales dedicadas a Santo Domingo de Guzmán, al tiempo que se verificó la permanencia escolar de menores en situación de vulnerabilidad.

El reporte concluye destacando que, mediante la Línea 133, se brindó orientación y respuesta oportuna ante situaciones de riesgo a 517 usuarios, reafirmando el compromiso de continuar acercando los servicios sociales a las comunidades.