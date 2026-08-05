100 participantes debatirán uso de medicina natural contra mordeduras de serpiente

Este jueves 6 de agosto se llevará a cabo el Encuentro Nacional sobre el uso de la Medicina Natural en las mordeduras de serpientes, una iniciativa que reunirá en Managua a 100 participantes, entre miembros de la Red Comunitaria, especialistas en sabiduría ancestral, médicos tradicionales y toxicólogos.

La actividad tendrá lugar en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias a las 10:00 de la mañana.

Durante la jornada, los asistentes intercambiarán experiencias y conocimientos sobre el uso tradicional de plantas medicinales, la vigilancia comunitaria, los sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes, así como las estrategias para reaccionar a tiempo ante la picadura o mordedura de un ofidio.

El encuentro forma parte del proceso continuo de integración de los saberes de los pueblos originarios y afrodescendientes al Modelo de Salud Familiar y Comunitario, con el objetivo de fortalecer la atención oportuna y resguardar la vida de las familias en el territorio nacional.

