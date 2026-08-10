Más de 131 mil atenciones del MINT alivian trámites a familias nicaragüenses

El Ministerio del Interior (MINT) garantizó un total de 131 mil 601 servicios y atenciones oportunas a familias nicaragüenses y de otras nacionalidades en todo el país, entre el primero y el 7 de agosto de 2026.

La Dirección General de Migración y Extranjería encabezó la carga operativa al brindar 80 mil 389 atenciones, cifra que incluye el control de flujo migratorio de entrada y salida del territorio nacional, así como la emisión de 6,784 documentos migratorios entre pasaportes, residencias y visas.

Por su parte, el Sistema Penitenciario Nacional ofreció 37 mil 884 servicios dirigidos a promover la integración familiar y el desarrollo educativo de los albergados, mientras que la Dirección General de Registro Sin Fines de Lucro y Agentes Extranjeros garantizó 6 mil 158 atenciones a representantes de organismos y promotores de eventos.

Asimismo, la Dirección General de Bomberos ejecutó 4 mil 733 labores desde sus 239 estaciones a nivel nacional, destacando 3 mil 918 actividades de prevención e inspección, la respuesta a 771 emergencias diversas y la sofocación de 48 incendios.

Finalmente, la Dirección Consular sumó 2 mil 433 trámites de pasaportes ordinarios para connacionales en el exterior, además de coordinar la atención a ciudadanos repatriados y la asistencia diplomática en el país.

