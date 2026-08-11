Nicaragua y Myanmar impulsan cooperación turística con nuevo acuerdo

En representación de su Pueblo y Gobierno, la Embajada de Nicaragua en Myanmar suscribió un Memorándum de Entendimiento con la Asociación de Mercadeo Turístico de Myanmar (MTM), para continuar fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad, respeto y cooperación entre ambas naciones.

Nicaragua y Myanmar firman memorándum para fortalecer cooperación turística

Este acuerdo bilateral permitirá impulsar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en la industria turística.

Asimismo, facilitará la promoción conjunta de las riquezas naturales, históricas y culturales tanto de Nicaragua como de Myanmar, abriendo nuevas oportunidades para el acercamiento cultural y la creación de iniciativas conjuntas de desarrollo.

Con la firma de este convenio, el Gobierno nicaragüense reafirma su compromiso de seguir afianzando las relaciones de hermandad con el Pueblo y Gobierno de Myanmar, promoviendo espacios de intercambio que aporten al bienestar de las familias y al progreso socioeconómico de ambos países.

