Pagadas más de 2 mil pensiones de alimentos en Nicaragua por C$5.6 millones

Un total de 2 mil 224 pensiones de alimentos fueron pagadas a nivel nacional, por un monto de C$5,661,494.71 córdobas, como parte de las acciones de protección y restitución de derechos desarrolladas por el Ministerio de la Familia del 7 al 10 de agosto de 2026.

Estos pagos garantizaron el cumplimiento de este derecho en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Durante la misma jornada, también se realizaron 16 conciliaciones entre madres y padres de familia, beneficiando directamente a 19 niñas y niños, por un monto total de C$38,283.07 córdobas.

Como parte de las acciones de protección a la niñez y adolescencia, se dio seguimiento a dos casos de cobro y sustracción internacional con Estados Unidos, en beneficio de cuatro niñas y niños, mientras que un adolescente sobreviviente de violencia recibió atención psicológica especializada.

La jornada también incluyó 37 visitas de acompañamiento integral a 59 familias del Programa de Niñez en Riesgo, con seguimiento a aspectos relacionados con el cuido, protección, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes en diferentes municipios del país.

En materia de atención familiar, 665 protagonistas recibieron orientación y acompañamiento mediante llamadas telefónicas y WhatsApp. Asimismo, se brindaron 573 consejerías en Promoción de Valores y 76 orientaciones en Asuntos de Familia, además de dos asistencias emocionales remotas.

Por otra parte, 9 mil 894 niñas y niños, desde los 45 días de nacidos hasta menores de seis años, recibieron atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) a nivel nacional, mediante servicios de cuidado, protección, educación inicial, nutrición y desarrollo.

En cuanto a las personas adultas mayores, 604 protagonistas fueron atendidos integralmente en Casas Club y Hogares de Adulto Mayor, mientras que otras 16 personas y sus familias recibieron visitas de acompañamiento directo en distintos municipios.

Las acciones desarrolladas durante estos cuatro días también incluyeron actividades de prevención, consejería familiar, escuelas de valores, talleres, actividades recreativas y festivales, con la participación de 11 mil 115 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias a nivel nacional.

