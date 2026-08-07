Doña Melania, comerciante del mercado Roberto Huembes gana concurso de la chicha más rica de Managua

Este viernes, doña Melania del Socorro Cruz Palacios, del mercado Roberto Huembes, resultó ganadora del primer lugar del Concurso de la Chicha más Rica de Managua, en su tercera edición. Ella recibió 5 mil córdobas de premio.

La clave del éxito de la chicha que elabora doña Melania está “en que hemos persistido en el sabor original que nos enseñó nuestra abuelita”, aseguró doña Melania, quien valoró que este tipo de concursos son buenos, porque fomentan al comerciante a animarse a mejorar la calidad de su producto.

Doña Melania, propietaria del emprendimiento “Chicha la Riquísima”, también fue la ganadora en redes sociales de este extraordinario concurso, por lo que también recibió otro premio por parte de la Alcaldía, representada por el vicealcalde Enrique Armas; del INTUR, COMMEMA y del INATEC.

La ganadora del segundo lugar del concurso fue Fausto Antonio Cárdenas, del mercado Leonel Gutiérrez, quien recibió un premio de 4 mil córdobas, y el tercer lugar para Maribel Morán Gutiérrez, del mercado Iván Montenegro, quien recibió 3 mil córdobas.

En el concurso participaron los ocho mercados populares de Managua y la actividad contó con presentaciones culturales de la Marimba Nicaragua Mía, de Masaya, así como bailes folclóricos.