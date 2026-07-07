Sismo de 4.8 sacude el Pacífico frente a Chinandega

La red sísmica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) registró a las 7:37 minutos de la noche de este martes, un temblor de magnitud 4.8, en escala Richter.

El epicentro del sismo se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Mechapa, en el departamento de Chinandega, a 33 kilómetros de profundidad.

De acuerdo con el reporte del INETER, el movimiento telúrico está relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas Cocos y Caribe.