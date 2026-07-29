Volcán Telica suma 18 explosiones y lanza cenizas a 250 metros

Un informe oficial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) detalló que el volcán Telica ha registrado un total de 18 explosiones de baja magnitud, acompañadas de abundante vapor de agua, gases y cenizas, entre las 8:00 de la mañana del martes y las 9:00 de la mañana de este miércoles.

INETER contabiliza 18 explosiones en las últimas 14 horas en el Volcán Telica

De acuerdo con el monitoreo vulcanológico, las columnas de ceniza y gas han alcanzado una altura máxima de 250 metros en dirección noroeste sobre el borde del cráter.

Asimismo, la mayoría de los eventos han presentado emisión de fragmentos balísticos hacia el noroeste, cubriendo un radio de hasta 700 metros desde el cráter, comportamiento considerado habitual para un coloso activo.

A pesar de las explosiones, las autoridades informaron que el tremor volcánico se mantiene en niveles bajos de frecuencia y amplitud.

No obstante, el INETER sostiene un esquema de vigilancia reforzada y monitoreo continuo sobre la estructura volcánica para evaluar cualquier posible variación en su comportamiento.

Ante este escenario, se reiteran las recomendaciones dictadas por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), las cuales prohíben el ascenso o escalada al cráter del volcán y sugieren a las familias de las comunidades aledañas mantenerse atentas e informadas a través de las orientaciones y comunicados oficiales emitidos por las instituciones correspondientes.

