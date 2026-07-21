Sismo de 5.1 sacude la costa de Bilwi y activa monitoreo en Caribe Norte

Un fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió la costa del Caribe Norte nicaragüense durante la madrugada de este martes 21 de julio.

Sismo de 5.1 sacude la costa de Bilwi esta madrugada

El evento telúrico fue registrado a la 1:12 de la madrugada, según el reporte técnico emitido por la Dirección de Sismología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

De acuerdo con la información oficial, el epicentro del movimiento sísmico se localizó a unos 57 kilómetros al noreste de la ciudad de Bilwi.

El fenómeno tuvo una profundidad de apenas 6 kilómetros, lo que permitió que la vibración fuera percibida por habitantes de zonas aledañas.

El informe procesado a la 1:30 a. m. por la Red Sísmica Nacional precisa que, debido a la gran distancia mar adentro en la que ocurrió el epicentro, no es posible determinar con precisión las causas tectónicas exactas que originaron el movimiento.

Las autoridades y los organismos de socorro locales se mantienen al tanto para monitorear posibles réplicas o eventuales afectaciones en las comunidades costeras de la Región Autónoma del Caribe Norte.

