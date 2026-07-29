Copresidenta Rosario Murillo desea pronta recuperación a David McField

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, envió un saludo especial este miércoles y deseó la pronta recuperación al compañero militante sandinista y poeta David McField, quien recientemente tuvo una afectación de salud.

El poeta David McField

“Queremos saludar de manera muy especial a nuestro querido compañero, Militante Sandinista de toda la vida, fuerza sandinista de victorias, el poeta, querido compañero y hermano David McField, que ayer sufrió una afectación en su salud; está recuperándose», mencionó.

Remarcó que el saludo “con el amor de siempre, de todos nosotros, y luego el respeto y admiración de su pueblo allá en las regiones de la Costa Caribe y aquí, y en todo el país, deseamos su prontísima recuperación, mientras leemos su poesía noble, intensa, negra, afrodescendiente, sandinista y victoriosa; y sus canciones, himnos al poder popular, al poder de un pueblo que decidió ser libre, que no volverá a ser esclavo jamás”.

La compañera Rosario Murillo transmitió abrazos al poeta y a su compañera, Rosita, y a todos sus hijos, “abrazos grandes, sabemos reconocer en usted al poeta y combatiente fiel en todo momento a la Revolución, que usted tanto aplaudió, estimuló y sobretodo, en la que participó vivamente con fidelidad absoluta a sus pueblos”.