Ministerio de Hacienda y Crédito Público da a conocer el informe sobre estadísticas de finanzas públicas

NOTA DE PRENSA

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) publicó el Informe de Finanzas Publicas (IFP) correspondiente al I trimestre 2026, en el que se destacan los siguientes resultados:

Los ingresos del SPNF totalizaron C$83,604.9 millones, registrando un crecimiento acumulado interanual de 22.8% con respecto a 2025 (C$68,097.6 millones), producto principalmente del aumento en los ingresos tributarios y las contribuciones sociales.

La erogación total del SPNF fue C$55,797.5 millones, presentando un aumento de 6.4% en relación a lo observado en 2025 (C$52,426.4 millones), debido al incremento en el pago de prestaciones sociales, remuneraciones y la Adquisición Neta de Activos No Financieros.

Por lo anterior, el Sector Público No Financiero (SPNF) presentó un superávit después de donaciones de C$27,809.6 millones, es decir, un incremento de C$12,116.8 millones con respecto al superávit registrado en 2025 (C$15,692.8 millones).

Managua, 3 de Agosto de 2026