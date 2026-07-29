Jóvenes competirán en Nicaragua Innova 2026 en el Olof Palme

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, en anunció este miércoles la IV Edición del Rally Nacional de Innovación «Nicaragua Innova 2026», a realizarse en el Centro de Convenciones Olof Palme el 28 y 29 de agosto.

Anuncian IV edición del Rally Nacional de Innovación Nicaragua Innova 2026

La compañera dijo que la competencia nacional reúne a jóvenes de las Universidades Pueblo Presidente, de las universidades privadas y de los centros tecnológicos, de manera que se pueda desarrollar nuestra capacidad de elaborar y presentar soluciones innovadoras para los desafíos actuales y crear futuro para nuestro país.

En otro tema mencionó que «En Educación tenemos fiestas de lectura en voz alta para 160.000 estudiantes de primer grado; y luego rehabilitamos y ampliamos cuatro centros de estudios Comandante Ricardo Morales Avilés; Héroe Nacional Rigoberto López Pérez; poeta Alfonso Cortés; y el Instituto Profesor Julio César Sánchez”.

“Son cuatro centros de estudios más rehabilitados, para albergar en las mejores condiciones posibles a los maestros, las maestras y los estudiantes», subrayó la compañera Rosario

Además, mencionó la mejora de infraestructura en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en recintos de Managua, Masaya, Estelí y Rivas, con una inversión de casi 20 millones.



