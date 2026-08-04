Comunicadores Sandinistas respaldan Reforma Parcial a la Constitución Política

En la Asamblea Nacional, los Comunicadores Patrióticos participaron en el proceso de consulta de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, lo que garantiza elecciones libres de injerencias e intereses extranjeros.

El Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano, expresó “comprometidos todos en la Defensa de la Verdad Verdadera, la paz, la patria y la Revolución; los Comunicadores Sandinistas, expresamos nuestro firme y total respaldo a este proyecto de la Reforma Parcial a la Constitución”.

“Esta reforma garantiza procesos electorales libres, democráticos y soberanos, además, afianza la paz, la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad”, afirmó el Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano.

Daniel Edmundo, también expuso que “la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, asegura la soberanía, la lucha contra la pobreza, y avanzar en rutas de prosperidad para todas las familias nicaragüenses”.

“Para todos nosotros, es un honor contribuir como Comunicadores Sandinistas, en estos encuentros que nos permiten seguir avanzando en esta iniciativa de Reforma Parcial a la Constitución, en cumplimiento con las orientaciones de nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, para seguir garantizando la paz, la estabilidad, la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo”, manifestó Daniel Edmundo.

En el proceso de consulta de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución, también han participado, directores, coordinadores y comunicadores de los Medios Sandinistas de Nicaragua.

Igualmente, la Red de Jóvenes Comunicadores de la Juventud Sandinista, estudiantes de la Carrera de Comunicación de las Universidades del Pueblo Presidente, y en conexión online todos los comunicadores de los 153 municipios de Nicaragua.

