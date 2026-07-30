Más de 500 tortuguillos paslama llegan al Pacífico desde Chacocente

Un total de 538 tortuguillos de la especie Paslama iniciaron su viaje hacia las profundas aguas del Océano Pacífico tras ser liberados en la estación biológica del Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en el municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo.

MARENA libera más de 500 tortuguillos paslma en Refugio Chacocente

La jornada ambiental se realizó en el marco de la Campaña Nacional «Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas», impulsada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).

Los neonatos formaban parte de las nidadas resguardadas cuidadosamente en los viveros de la estación para garantizar un mayor índice de eclosión y proteger los huevos de depredadores naturales y de la extracción ilegal.

El Refugio Río Escalante Chacocente es considerado una de las reservas marinas más importantes del país y forma parte de los pocos sitios en el mundo donde ocurren arribadas masivas de tortugas.

Esta acción de conservación contó con el resguardo de guardaparques y el acompañamiento permanente de efectivos del Ejército de Nicaragua, reafirmando el compromiso del país con el monitoreo continuo, la protección de la biodiversidad marina y la preservación de estas especies emblemáticas.



