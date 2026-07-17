Sismo de 4.4 sacude León y Managua

Los sismógrafos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territorios, INETER, informó que a las 06;07 minutos de esta mañana registraron un sismo de magnitud 4.4 en la escala abierta de Richter, sacudió las costas de El Transito, departamento de León.

Sismo de magnitud 4.4 sacude El Tránsito en Nicaragua

El evento se registro exactamente a 73 kilómetros al suroeste de El Transito, a una profundidad de 32 kilómetros.

El sismo que solo causó el susto en localidades de León y parte norte del departamento de Managua, fue causado por el proceso tectónico del choque entre las placas Cocos y Caribe, indicó el INETER en su página Web.