Sismo de 4.4 sacude León y Managua
Los sismógrafos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territorios, INETER, informó que a las 06;07 minutos de esta mañana registraron un sismo de magnitud 4.4 en la escala abierta de Richter, sacudió las costas de El Transito, departamento de León.
El evento se registro exactamente a 73 kilómetros al suroeste de El Transito, a una profundidad de 32 kilómetros.
El sismo que solo causó el susto en localidades de León y parte norte del departamento de Managua, fue causado por el proceso tectónico del choque entre las placas Cocos y Caribe, indicó el INETER en su página Web.