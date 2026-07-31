Hospital Fernando Vélez Paiz realiza primer simposio de cardiología para fortalecer atención especializada

Con la participación de alrededor de 100 médicos especialistas y subespecialistas de todo el país, el Hospital de Referencia Nacional Dr. Fernando Vélez Paiz celebró este viernes el Primer Simposio de Cardiología, un encuentro científico enfocado en la actualización de conocimientos, técnicas avanzadas y abordaje de enfermedades cardiovasculares.

Durante la jornada académica se expusieron temas clave como cardiología estructural, el funcionamiento de la clínica de insuficiencia cardíaca y el desarrollo de la nueva clínica de anticoagulación para pacientes con fibrilación auricular.

El Dr. Álvaro Morales, internista y coordinador docente de la residencia de Cardiología, destacó los significativos avances tecnológicos y procedimentales del centro, señalando que la unidad ya ha colocado con éxito tres válvulas aórticas de manera percutánea y cuenta con una residencia médica consolidada para la formación de las futuras generaciones de especialistas.

Por su parte, la directora del hospital, Dra. María Virginia García Almendarez, detalló que, desde la apertura de los servicios de cardiología en enero pasado a la fecha, se han efectuado 180 procedimientos cardíacos de alta complejidad, proyectando además el inicio de cirugías a corazón abierto.

Las autoridades remarcaron que este esfuerzo busca articular una red de captación temprana con las distintas unidades del Ministerio de Salud (MINSA) a nivel nacional para ofrecer diagnósticos y tratamientos oportunos a la población.