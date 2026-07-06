MINSA confirma baja de influenza y malaria en Nicaragua

Durante la semana que culminó el pasado 4 de julio de 2026, el Ministerio de Salud (MINSA) registró una importante disminución en el comportamiento de enfermedades vectoriales y respiratorias, destacando el descenso en los casos confirmados de influenza y malaria.

En el caso de la influenza, las autoridades reportaron una notable reducción de 26 enfermos menos en comparación con el periodo anterior, registrándose un total de 75 pacientes.

Asimismo, la malaria mostró una tendencia a la baja con 6 casos menos con relación a la semana previa, acumulando un total de 76 personas diagnosticadas.

Por otra parte, el dengue se mantuvo prácticamente invariable al registrar solo un paciente más que la semana anterior, situándose en 74 personas diagnosticadas.

Respecto a la leptospirosis, la institución detalló que afortunadamente no se registraron personas afectadas y se mantiene en cero la captación de casos de zika.

En contraste con las bajas, las autoridades sanitarias informaron que la neumonía presentó un repunte con 163 enfermos más que la semana anterior, alcanzando una cifra de 1,879 pacientes.

De igual manera, el chikungunya experimentó un incremento de 30 casos nuevos, acumulando un total de 62 personas diagnosticadas bajo vigilancia médica.