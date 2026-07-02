El sistema de salud nicaragüense marcó un nuevo hito científico tras alcanzar con éxito la cirugía fetal número 338 en el Hospital Materno Infantil Bertha Calderón Roque, en Managua.

Cirugía fetal 338 salva a madre y gemelos en Managua

La intervención de alta complejidad logró salvaguardar la vida de una madre y la de sus dos hijos gemelos antes de nacer, procedentes de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La captación oportuna de la paciente, originaria de la zona de Las Minas, fue posible gracias al Modelo de Salud Familiar y Comunitario implementado desde los territorios.

Médicos del Centro de Salud “Carlos Centeno”, ubicado en Siuna, identificaron a tiempo que los bebés compartían una sola placenta y desarrollaban una condición crítica conocida como Síndrome de Transfusión Feto-Fetal.

Este síndrome representa un peligro inminente para la gestación, debido a que uno de los fetos absorbe un exceso de líquido y peso, mientras que el otro sufre una severa restricción de nutrientes.

Ante el inminente riesgo, se coordinó de manera inmediata el traslado de la gestante desde Siuna hacia la capital, donde un equipo multidisciplinario de especialistas ya se encontraba preparado para intervenir el área uterina.

Durante la operación quirúrgica, los especialistas lograron separar de forma equitativa la placenta en dos partes independientes.

Con esta técnica de vanguardia, se garantizó que a partir de ahora cada gemelo reciba los flujos sanguíneos y el espacio necesario para continuar su desarrollo idóneo.

«Este logro refleja el compromiso de un equipo que trabaja con entrega, ciencia y humanismo para llevar atención de alta complejidad a las zonas más alejadas del país».

Tanto la madre como los pequeños se reportan estables tras el procedimiento, consolidando al hospital capitalino como un referente regional en medicina materno-fetal accesible para las familias nicaragüenses.



