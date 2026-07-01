Hallan fósil de mamífero de 7 millones de años en Cañón de Somoto

La plataforma científica Paleontología de Nicaragua anunció con entusiasmo el descubrimiento de un nuevo yacimiento paleontológico en el país, el cual data de la época del Mioceno, con una antigüedad estimada de entre 5 y 7 millones de años.

Descubren nuevo yacimiento paleontológico en el Cañón de Somoto

El hallazgo científico se registró en el área del Monumento Nacional Cañón de Somoto, en Madriz.

En este sitio se localizó un fósil correspondiente a un mamífero, específicamente una parte anatómica identificada como un fragmento de húmero.

El descubrimiento inicial fue realizado por el técnico geólogo Carlos Izaguirre, quien se encargó de capturar las primeras imágenes del fragmento y reportar el hallazgo. Posteriormente, la pieza fue analizada y estudiada por el especialista e investigador nicaragüense Ramiro García Vásquez.

Para validar el descubrimiento, se compartieron los registros fotográficos con el especialista Lucas Spencer, experto radicado en los Estados Unidos, quien también confirmó de manera científica que las muestras corresponden a los fósiles del húmero de un mamífero prehistórico.