Ejército hará prácticas de tiro en Matagalpa del 7 al 10 de julio

El Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del 7 al 10 de julio de 2026, llevará a cabo ejercicios de preparación combativa y prácticas de tiro con armas de infantería.

Las maniobras militares se desarrollarán en el polígono de tiro del Estado Mayor del 6 Comando Militar Regional, en un horario comprendido de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

Por tal razón, las autoridades correspondientes hacen un llamado formal a los habitantes de las comunidades de Waswalí, El Guayacán y del barrio Las 3M, al igual que a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, a no alarmarse ante el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escucharán en la zona.

Asimismo, la institución castrense solicita encarecidamente a la ciudadanía atender las señales preventivas de seguridad desplegadas en el perímetro, esto con el firme objetivo de evitar accidentes y garantizar la tranquilidad de las familias locales.