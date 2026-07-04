Nicaragua y China fortalecen cooperación e intercambio comercial

Los lazos entre China y Nicaragua, continúan fortaleciéndose con resultados concretos en materia de cooperación, comercio e inversión, destacó el Asesor Presidencial para Comercio, Inversión y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo.

Durante una entrevista concedida al programa Mirada Económica, Laureano, afirmó que, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2021, ambos países han alcanzado importantes avances en proyectos de infraestructura, promoción comercial y financiamiento para obras de desarrollo.

Entre los principales logros mencionó la construcción de miles de viviendas, el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional Punta Huete, la adquisición de vacunas y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China.

Además, detalló que las exportaciones nicaragüenses al mercado chino incluyen principalmente azúcar, carne de res, café, pepino de mar, camarones y otros productos del mar.

El Asesor presidencial, indicó que el Gobierno Sandinista, proyecta ampliar las exportaciones de puros, y aumentar los envíos de oro, impulsados por nuevas inversiones de empresas chinas en el sector minero.

Y destacó la participación anual de Nicaragua en la Feria Internacional de Importaciones de China desde 2022 y su incorporación al Foro de la Cadena de Suministro, iniciativas orientadas a promover la oferta exportable del país y fortalecer las relaciones comerciales con empresas de alto nivel tecnológico y productivo.