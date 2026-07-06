Diez pacientes recibirán cateterismo en el Vélez Páiz
Diez pacientes oriundos de Acoyapa, Ocotal, Estelí, La Trinidad, Granada, Masaya y Managua, serán los protagonistas de procedimientos de cateterismo cardíaco, en el Hospital Fernando Vélez Páiz.
De esta manera seguimos avanzando, en la atención especializada a enfermedades del corazón, con especialistas nicaragüenses.
El cateterismo cardíaco, se realiza para diagnosticar o tratar afecciones al corazón y a los vasos sanguíneos. Este procedimiento evita: infarto de miocardio, enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y defectos congénitos.
Nuestros Copresidentes, Comandante Daniel y la Compañera Rosario, garantizan la atención especializada, gratuita y de calidad a las familias nicaragüenses.