Diez pacientes recibirán cateterismo en el Vélez Páiz

Diez pacientes oriundos de Acoyapa, Ocotal, Estelí, La Trinidad, Granada, Masaya y Managua, serán los protagonistas de procedimientos de cateterismo cardíaco, en el Hospital Fernando Vélez Páiz.

Realizarán procedimientos cardíacos en el Hospital Vélez Paíz

De esta manera seguimos avanzando, en la atención especializada a enfermedades del corazón, con especialistas nicaragüenses.

El cateterismo cardíaco, se realiza para diagnosticar o tratar afecciones al corazón y a los vasos sanguíneos. Este procedimiento evita: infarto de miocardio, enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y defectos congénitos.

Nuestros Copresidentes, Comandante Daniel y la Compañera Rosario, garantizan la atención especializada, gratuita y de calidad a las familias nicaragüenses.