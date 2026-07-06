Donar sangre en Managua puede salvar hasta 3 vidas

¡Donar sangre es donar vida!, con este lema el Ministerio de Salud, continúa promoviendo la donación voluntaria para garantizar el abastecimiento de los bancos de sangre y responder oportunamente a emergencias, cirugías complejas y tratamientos médicos en todo el país.

La jornada se desarrolló en el Centro de Atención para la Salud de la Mujer Dra. Ligia Altamirano, con la participación de trabajadores y acompañantes de pacientes, quienes se sumaron al gesto solidario que puede beneficiar hasta a tres personas con una sola donación.

Andrea Farga, jefa nacional de Promoción del Banco de Sangre del MINSA, destacó que Nicaragua cuenta con más de 14 unidades móviles para facilitar la donación voluntaria e hizo un llamado a la población a convertirse en donantes.

Durante la actividad, los participantes resaltaron que donar sangre representa un acto de solidaridad y esperanza para pacientes con cáncer, personas accidentadas, mujeres con complicaciones durante el parto y otros pacientes que requieren transfusiones de manera urgente.

Los únicos requisitos para donar sangre: son ser mayor de edad, gozar de buena salud y tener la voluntad de ayudar. El MINSA reiteró su llamado a la población a sumarse a las campañas permanentes de donación voluntaria, destacando que cada donante representa una nueva oportunidad de vida para quienes más lo necesitan.

