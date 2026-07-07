Nicaragua suma 9 casos de Covid en una semana sin muertes

Nueve nicaragüenses con Covid confirmado fueron atendidos de manera responsable y cuidadosa por el Ministerio de Salud en la semana comprendida entre el 30 de junio y el 7 de julio de este año.

El MINSA informó que, de la misma forma, 8 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud a dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 850 personas.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID, destacó el MINSA.

Asimismo, la institución sanitaria señaló que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 596 nicaragüenses y sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

