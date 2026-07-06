Onda Tropical 17 entra al Caribe con lluvias y calor de 38°C

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que durante los próximos siete días el territorio nacional, las condiciones climáticas serán de ambiente caluroso y pocas lluvias en el Pacífico, mientras que el Caribe, registrará precipitaciones de moderadas a fuertes, por el paso de la onda tropical número 17.

Entre este lunes y martes ingresa la Onda Tropical 17 a Nicaragua

Manuel Prado, director de Cambio Climático, explicó que la onda tropical 17, ingresará al país entre la noche de hoy lunes y la madrugada del martes, favoreciendo lluvias principalmente en la Costa Caribe Norte, la Costa Caribe Sur y municipios de las regiones Norte y Central.

En el Pacífico predominarán cielos despejados a parcialmente nublados, y en Occidente, temperaturas que alcanzarán hasta los 38 grados Celsius, En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre 33 y 36 grados, mientras que en las zonas Norte y Central, se esperan máximas de entre 28 y 33 grados.

En el Caribe, las autoridades exhortan a la población a que las embarcaciones se mantengan resguardadas, debido al riesgo de crecidas, y mareas de hasta 2 metros.

