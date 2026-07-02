MARENA verifica producción de 154,000 plantas en Madriz y Estelí

Un total de 154,000 plantas forestales se producen en cuatro viveros de Madriz y Estelí, como parte de la campaña nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, impulsada para fortalecer las jornadas de reforestación en Nicaragua.

Miles de plantas fortalecerán reforestación en Nicaragua

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, MARENA, realizó visitas de presencia directa a estos espacios para verificar los avances en la producción de especies que serán destinadas a acciones ambientales en distintas comunidades.

El recorrido inició en el vivero PRODECOP, ubicado en el municipio de Palacagüina, departamento de Madriz.

En ese lugar se producen 10,000 plantas de especies forestales como caoba, mandagual y llamarada del bosque.

Luego, las autoridades visitaron el vivero comunitario Maisuth, del protagonista Julio César Gómez, en el municipio de Totogalpa.

Ese vivero cuenta con una producción de 14,000 plantas para aportar a las jornadas de reforestación.

La jornada continuó en el municipio de Condega, departamento de Estelí, donde se verificó el avance del vivero TABOLISA, de la Tabacalera Olivas de Nicaragua.

Este espacio registra la mayor producción del recorrido, con 100,000 plantas forestales.

También fue visitado el vivero San Isidro, del protagonista Francisco Mendoza, con una producción de 30,000 plantas.

Las imágenes incluidas en la nota muestran a equipos técnicos recorriendo los viveros, revisando las plantas y compartiendo con productores y protagonistas comunitarios.

Estas acciones buscan fortalecer la producción forestal en articulación con productores, empresas y comunidades, para disponer de más plantas en las jornadas ambientales del país.

MARENA continuará dando seguimiento a los viveros y coordinando nuevas acciones de reforestación, con el objetivo de ampliar la cobertura vegetal y promover el cuido de la Madre Tierra en los territorios.