Nicaragua invitada de honor en Congreso Financiero de Rusia

Nicaragua participa como invitada de honor en el Programa de Negocios del Congreso Financiero del Banco de Rusia, realizado en San Petersburgo del 1 al 3 de julio, como parte del fortalecimiento de sus relaciones económicas y financieras internacionales.

Nicaragua fortalece vínculos financieros en San Petersburgo

La representación nicaragüense integra espacios de alto nivel donde participan bancos centrales, reguladores financieros y líderes del mercado, con debates sobre economía, política monetaria, tecnologías financieras y protección de los mercados.

La delegación está encabezada por Laureano Ortega Murillo, Representante Especial de los Co-Presidentes para los Asuntos con Rusia y Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

También participa Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.

La comitiva la integran además Luis Ángel Montenegro, Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, y Alba Azucena Torres, Ministra Asesora de la Presidencia para Políticas y Relaciones Internacionales y Embajadora de Nicaragua ante la Federación de Rusia.

Delegación nicaragüense participa en Congreso Financiero del Banco de Rusia

El Congreso Financiero es considerado un evento internacional insignia del Banco de Rusia.

Su programa funciona como una plataforma para comunicaciones de alto nivel entre instituciones financieras, autoridades regulatorias y socios estratégicos de la Federación de Rusia.

Las sesiones abordan temas vinculados a la economía, la política monetaria, la protección de los derechos del consumidor financiero y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sistema financiero.

También se discuten asuntos relacionados con la regulación de los participantes del mercado financiero, un tema clave para los países que buscan modernizar sus sistemas bancarios y ampliar cooperación internacional.

La participación de Nicaragua en este foro abre oportunidades para fortalecer el diálogo técnico, explorar nuevas rutas de cooperación y ampliar vínculos con actores financieros de Rusia y otros países participantes.

El Gobierno nicaragüense continuará desarrollando su agenda de trabajo en San Petersburgo, con el objetivo de consolidar relaciones económicas, financieras y de cooperación que contribuyan a nuevos proyectos entre ambas naciones.

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