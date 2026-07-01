Ocho estudiantes de UNICYT visitan puente de Mulukukú

Un grupo de ocho estudiantes de último año de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICYT) realizó una enriquecedora visita técnica a las obras de construcción del nuevo puente de Mulukukú, Caribe Norte, una de las infraestructuras viales más importantes de la región.

Futuros ingenieros civiles fortalecen conocimientos en Megaproyecto del Puente de Mulukukú

El proyecto, que se ejecuta con el respaldo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) a través de la modalidad de préstamo, sirvió como un escenario de aprendizaje real para los futuros profesionales nicaragüenses.

Durante el recorrido por el sitio de la obra, los universitarios conocieron de primera mano los rigurosos estándares de calidad aplicados bajo la metodología e ingeniería japonesa, enfocándose en el estudio de los materiales de alta resistencia y las complejas técnicas de ensamblaje estructural.

Asimismo, los ingenieros especialistas a cargo del proyecto compartieron con los estudiantes aspectos clave sobre la logística operativa diaria y la incorporación de tecnologías constructivas de vanguardia mundial.

Esta jornada de campo permitió a los jóvenes universitarios conectar la teoría de las aulas de clase con la práctica en el terreno, consolidando sus capacidades técnicas de cara a su próximo egreso al mundo laboral nicaragüense.