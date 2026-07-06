Nicaragua amplía cooperación con OIEA en salud y energía

El Gobierno de Nicaragua, recibió este lunes la visita oficial de Raúl Ramírez García, jefe de la Sección de la División de Cooperación Técnica para América Latina y el Caribe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como parte del fortalecimiento de la cooperación científica y técnica entre el país y ese organismo internacional.

Nicaragua fortalece cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica

El representante del OIEA, Raúl Ramírez, destacó la participación activa de Nicaragua en proyectos regionales e interregionales de cooperación técnica, los cuales han contribuido a la formación y especialización de profesionales, así como al fortalecimiento de instituciones mediante la entrega de equipos médicos especializados e insumos para laboratorios de geotermia, diagnóstico veterinario y microbiología.

En la reunión participaron Iván Lara Palacios, ministro asesor de la Presidencia para Políticas y Relaciones Internacionales, y la Compañera Olimpia Ocha, viceministra para Cooperación Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades nicaragüenses reafirmaron el compromiso de continuar impulsando los programas de cooperación con el OIEA, orientados al desarrollo de capacidades nacionales en sectores estratégicos.

El representante de la OIEA, sostendrá encuentros con distintas instituciones del Estado, para conocer los avances de los proyectos desarrollados con el apoyo del OIEA en áreas como seguridad y protección radiológica, medicina nuclear, radioterapia oncológica, seguridad alimentaria, sanidad agropecuaria, manejo de plagas, monitoreo de contaminación plástica marina y geotermia.

La visita reafirma la cooperación entre Nicaragua y el Organismo Internacional de Energía Atómica, para promover el uso pacífico de las tecnologías nucleares en beneficio de la salud, la producción agropecuaria, la protección ambiental y el desarrollo científico del país.