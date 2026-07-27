Hospital Oscar Danilo Rosales realiza jornada de cateterismos cardíacos a 50 pacientes

El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) desarrolla una jornada de atención especializada para intervenir a 50 personas con enfermedades del corazón, procedentes de los departamentos de Jinotega, Chinandega y León.

El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello desarrolla una brigada especializada de cateterismo cardíaco

Las jornadas médicas, enfocadas en la realización de cateterismos cardíacos, están a cargo de un equipo de especialistas nicaragüenses del 27 al 31 de julio.

Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitario promovido por el gobierno Sandinista, con el objetivo de garantizar atención médica especializada, gratuita y de calidad a las familias nicaragüenses.

