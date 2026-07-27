Hospital Oscar Danilo Rosales realiza jornada de cateterismos cardíacos a 50 pacientes

Por Jonathan Morales
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El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) desarrolla una jornada de atención especializada para intervenir a 50 personas con enfermedades del corazón, procedentes de los departamentos de Jinotega, Chinandega y León.

El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello desarrolla una brigada especializada de cateterismo cardíaco
El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello desarrolla una brigada especializada de cateterismo cardíaco

Las jornadas médicas, enfocadas en la realización de cateterismos cardíacos, están a cargo de un equipo de especialistas nicaragüenses del 27 al 31 de julio.

Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitario promovido por el gobierno Sandinista, con el objetivo de garantizar atención médica especializada, gratuita y de calidad a las familias nicaragüenses.

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