MINT garantiza más de 139 mil atenciones en una semana

Entre el 18 y el 24 de julio, el Ministerio del Interior (MINT) brindó un total de 139 mil 62 servicios y atenciones a nacionales y extranjeros a través de sus diferentes dependencias.

La viceministra del Interior, compañera Carla Salinas, detalló que la Dirección General de Migración y Extranjería lideró las cifras con 83 mil 964 servicios.

Por su parte, la Dirección del Sistema Penitenciario ofreció 40 mil 603 atenciones, los Bomberos Unidos, 5 mil 302; la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, 6 mil 933, y la Dirección General de Atención a Connacionales y Diplomáticos 2 mil 260 servicios brindados de forma ágil y oportuna.

En cuanto al Sistema Penitenciario, el subinspector Nahún Lumbys explicó que se impulsó la unidad familiar mediante 32 mil 912 servicios que incluyeron visitas ordinarias, conyugales, extraordinarias, llamadas telefónicas, recepción de paquetes familiares y actividades del programa «Educa a tus hijos».

Asimismo, se impartieron 363 charlas psicoeducativas y conversatorios preventivos contra el consumo de drogas, junto a 7 mil 428 servicios de atención médica, psicológica, diligencias judiciales y medidas de desinfección con agua y cloro.

Por su parte, la subinspectora Milady López indicó que los Bomberos Unidos efectuaron 4 mil 530 servicios de prevención desde sus 238 estaciones a nivel nacional, los cuales abarcaron coberturas a eventos públicos, inspecciones a hogares, mercados, hidrantes, centros turísticos y negocios, así como revisiones a transporte de material inflamable y gas licuado.

Adicionalmente, atendieron 734 servicios de emergencia —como erradicación de abejas, cortocircuitos, fugas de gas, atenciones prehospitalarias y rescates— y controlaron 38 incendios a nivel nacional.

Desde la Dirección General de Migración y Extranjería, la subcomisionada Yahoska Mejía detalló que 77 mil 973 atenciones correspondieron al control migratorio de entrada y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros, sumando además la emisión de 5 mil 991 documentos migratorios y de extranjería, tales como residencias nuevas y renovadas, prórrogas, visas de salida, carnés, constancias, movimientos migratorios y pasaportes.

Por otra parte, Erika Roa, representante de la Dirección General de Atención a Connacionales y Diplomáticos, destacó los trámites de pasaportes ordinarios a través de representaciones consulares y la asistencia a ciudadanos repatriados procedentes de Costa Rica y Estados Unidos.

En tanto, Gloria Avilés, de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, especificó que se contabilizaron 5 mil 758 registros de agentes extranjeros, 1,178 atenciones a organizaciones sin fines de lucro y cuatro registros vinculados a promotores y organizadores de actividades artísticas.

